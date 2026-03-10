Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Respaldando el Programa Territorial para el Bienestar, el Gobierno del Estado liderado por Américo Villarreal Anaya construye como parte del proyecto “Mundial Social”, 25 canchas y rehabilita otras 43 en todas las regiones de Tamaulipas con una inversión total de 65.7 millones de pesos (MDP).

Pedro Cepeda Anaya, secretario de Obras Públicas (SOP) indicó que con un recurso federal de 52 MDP se pondrá en marcha la construcción de 22 canchas de Fut-5, 2 de Fut-7 y una de Fut-11, con las medidas reglamentarias de cada modalidad de este deporte, además de la rehabilitación de 43 espacios deportivos existentes, destinando un recurso estatal de 12.9 MDP.

Subrayó que los nuevos espacios deportivos contarán con dren y cerca perimetral, pasto sintético, porterías e iluminación.

“Se trata de acercar infraestructura deportiva a más comunidades y generar espacios de convivencia que promuevan la actividad física y el bienestar en todas las regiones del estado”, refirió el secretario.

Se construirán canchas en los municipios de Guerrero, Camargo, Díaz Ordaz, Reynosa, Matamoros, Cruillas, Jiménez, Hidalgo, Victoria, Jaumave, Tula, Casas, González, Antiguo Morelos, Aldama, Altamira y Ciudad Madero.

Agregó que la estrategia garantizará al menos una nueva cancha o espacio deportivo por municipio, fortaleciendo la cobertura territorial, brindando así bienestar social a las niñas, niños, jóvenes y adultos que gustan de la práctica del deporte.