Por Agencias

Ciudad de México.- La llegada de un buque petrolero ruso sancionado a Cuba está prevista para este lunes, desafiando un bloqueo de facto impuesto por Estados Unidos al suministro de combustible para la isla, según datos de transporte marítimo.

El ‘Anatoly Kolodkin’, que transporta 730 mil barriles de crudo, se encontraba este domingo al norte de Haití, dirigiéndose hacia el puerto de Matanzas, en el occidente de Cuba, según la firma de análisis marítimo Kpler.

Cuba perdió a su principal aliado regional y proveedor de petróleo en enero, cuando las fuerzas estadunidenses secuestraron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Posteriormente, el presidente estadunidense Donald Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier país que enviara petróleo a Cuba e incluso ha sugerido la posibilidad de «tomar» la isla.

El gobierno cubano afirma no haber recibido suministro de petróleo alguno desde enero, lo que ha profundizado la crisis energética en este país de 9.6 millones de habitantes.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha impuesto medidas de emergencia, incluido un estricto racionamiento de la gasolina.

Los precios de los combustibles en la isla se han disparado, el transporte público se ha reducido drásticamente y algunas aerolíneas han suspendido sus vuelos a Cuba. El país sufrió siete apagones a nivel nacional desde principios de 2024, dos de ellos ocurridos este mismo mes.

El ‘Anatoly Kolodkin’, que se encuentra bajo sanciones estadounidenses, cargó petróleo en el puerto ruso de Primorsk el pasado 8 de marzo.

Fue escoltado por un buque de la Armada rusa a través del canal de la Mancha; sin embargo, las dos embarcaciones se separaron una vez que el petrolero ingresó en el océano Atlántico, según informó la Marina Real británica. (Afp/La Jornada/Foto Marco Peláez).