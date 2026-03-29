Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La subsecretaria de Educación Básica en Tamaulipas, Nora Hilda de los Reyes Vázquez, reconoció que la violencia escolar obliga a replantear medidas de prevención y aseguró que la operación mochila debe contar con el aval de los padres de familia y formalizarse en un reglamento que dé certeza a su aplicación.

La funcionaria señaló que el asesinato de dos maestras en una escuela de Michoacán por parte de un menor de edad “prende las alertas a nivel nacional” y obliga a reforzar tanto los valores como la educación cívica.

“Un problema que no se visibiliza, no se puede atender. Nos hace falta inculcar más valores y reforzar el respeto hacia maestros y comunidad”, expresó.

De los Reyes recordó que en Tamaulipas ya se han registrado casos aislados de violencia escolar, como el ocurrido en un plantel de bachillerato en Altamira, lo que demuestra que el fenómeno no es ajeno a la entidad. “La violencia escolar no puede estar en nuestras instituciones educativas”.

Respecto a la operación mochila, indicó que debe ser una decisión compartida con los padres de familia y las propias instituciones.

“Esto tendría que venir de los padres, para poder hacer un reglamento al respecto y que todos estén de acuerdo”, dijo, al tiempo que destacó la importancia de reforzar la atención emocional y mental de los estudiantes.

La subsecretaria de la SET recordó que el Congreso del Estado aprobó recientemente una iniciativa para atender la salud mental en las escuelas, lo que permitiría trabajar en la detección de señales de alerta en adolescentes. “Traemos dos años de pandemia que dejaron rezagos en lectoescritura y matemáticas, y también en lo emocional”, apuntó.

Finalmente, y por otro lado, la doctora destacó que Tamaulipas es uno de los diez estados reconocidos por la UNESCO por su participación en la política de aprendizajes fundamentales. “Estamos trabajando en el 80% de las primarias para reforzar lectoescritura y matemáticas, porque nuestros alumnos arrastran un rezago de dos años”, concluyó.