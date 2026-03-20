Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La profesora Tere Reina, integrante de la Supervisión de Inglés en Mante, denunció públicamente una injusticia laboral que atribuye al coordinador estatal del Programa de Inglés en Educación Básica, Carlos Alberto García Mares, nombrado presuntamente por la subsecretaria de la SET Nora Hilda de los Reyes.

Reina relató que, tras dos años de desempeñarse como asesora técnica pedagógica con funciones de supervisión fue removida de su cargo sin fundamento legal alguno, lo que la obligó a regresar a las aulas y afectó sus condiciones económicas. “Esto infringe el artículo 24 de la Ley de Trabajo de Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, ya que no incurrí en ninguna falta del artículo 23”, señaló.

La docente acusó que García Mares, con quien ascendió conjuntamente, comenzó a ignorarla y apartarla tras asumir la coordinación, privilegiando favores a allegados sobre el trabajo profesional. Criticó además la falta de ética y humanismo del funcionario, al desconocer su esfuerzo como madre soltera y destituirla sin justificación.

“Levanto la voz por mí, por los compañeros excluidos y por la dignidad de la profesión, para que el esfuerzo profesional no siga siendo moneda de cambio para fines políticos”, expresó.

Esta denuncia se suma a la realizada la semana pasada por el profesor Hiram Granados Blanco, quien también acusó irregularidades y represalias dentro del Programa de Inglés.

En el cierre, la profesora recordó que históricamente los maestros de inglés trabajaron en condiciones precarias, sin seguridad social ni derechos laborales, y que aunque en 2019 se logró la basificación como asesores, la justicia fue incompleta al dejar fuera a supervisores, ATPs y personal administrativo.