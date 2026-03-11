Por Redacción

Ciudad de México, México.- La Secretaría de Salud, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (BIRMEX) y Pfizer, S.A. de C.V. firmaron un Memorando de Entendimiento (MOU) para impulsar la colaboración entre el sector público y la industria farmacéutica, con el objetivo de fortalecer las capacidades del país en el acceso, producción y desarrollo de tecnologías de ARN mensajero (ARNm) y así fortalecer la soberanía sanitaria nacional.

El Memorando fue suscrito por el secretario de Salud, David Kershenobich; el director General de BIRMEX, Carlos Alberto Ulloa Pérez; así como por el presidente y director General de Pfizer, S.A. de C.V., Juan Luis Morell Villarias.

Este acuerdo se enmarca en los objetivos del Plan México, orientados a fortalecer las capacidades del país en materia de salud, impulsar la innovación y avanzar hacia una mayor soberanía sanitaria mediante el desarrollo de infraestructura y talento.

En este contexto, el secretario de Salud, David Kershenobich, resaltó que: “El Plan México establece como uno de sus objetivos impulsar el desarrollo de capacidades nacionales para la producción de vacunas, lo que permitirá fortalecer la soberanía sanitaria del país y mejorar nuestra preparación ante futuras emergencias de salud”.

Uno de los elementos centrales de esta colaboración es el proyecto de transferencia de tecnología basada en ARN mensajero para vacunas, lo que contribuiría a fortalecer las capacidades industriales y logísticas del país en esta materia.

“México debe fortalecer sus capacidades para producir y manejar vacunas. La pandemia nos enseñó que contar con capacidades tecnológicas propias es fundamental para proteger la salud de nuestra población”, señaló el secretario de Salud durante la firma del Memorando.

Asimismo, la colaboración abre la puerta a ampliar la investigación clínica en México y a impulsar programas de formación científica y educación médica que contribuyan al desarrollo del talento nacional en el ámbito biomédico.

Con la firma de este Memorando de Entendimiento, la Secretaría de Salud, BIRMEX y Pfizer refrendan su compromiso de trabajar conjuntamente para fortalecer las capacidades del país en materia de investigación e innovación en salud, en beneficio de la población mexicana.