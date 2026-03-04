Por Redacción

Ciudad de México, México.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Grupo Bimbo firmaron un convenio de colaboración en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Vida Silvestre con el propósito de poner en marcha acciones de conservación, monitoreo y educación ambiental vinculadas al oso negro mexicano (Ursus americanus eremicus).

El convenio establece que la Semarnat y Grupo Bimbo sumarán esfuerzos para impulsar el proyecto “Del conflicto a la coexistencia: salvaguardando corredores de vida silvestre en México para el desarrollo sustentable”, con el objetivo de fortalecer las acciones de conservación del oso negro mexicano en su hábitat natural.

Con este acuerdo se marca el inicio de una etapa clave dentro del Programa Huellas, una iniciativa integral impulsada por el Museo Interactivo Bimbo (MiBIMBO), que articula esfuerzos científicos, educativos y de colaboración multisectorial a través de la participación del sector público e instituciones para contribuir a la preservación del oso negro y otras especies emblemáticas del país.

Los esfuerzos del programa se concentrarán principalmente en los estados de Nuevo León, Coahuila y Sonora, donde las poblaciones del oso negro mexicano enfrentan mayores retos derivados de la expansión humana y de los efectos del cambio climático.

El Programa Huellas contempla:

Rescate, recuperación y traslocación de ejemplares en riesgo.

Recuperación de ecosistemas completos para restaurar el equilibrio de la biodiversidad.

Conservación y ampliación de hábitats naturales.

Programas de educación y concientización en comunidades donde la vida humana se cruza con la del oso negro.

Apoyo a la investigación, divulgación y monitoreo científico del oso negro mexicano, así como el estudio de su comportamiento.

Durante la apertura del MiBIMBO, el pasado 2 de diciembre, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, agradeció a Grupo Bimbo “porque están comprometidos con la causa del cuidado del oso negro, es un proyecto de gran importancia, ya que se trata de una especie en peligro de extinción. Lo que tenemos que hacer juntos es cambiar la percepción que existe sobre el oso negro, les agradezco porque sé que están comprometidos con la causa, necesitamos más empresas como Bimbo y su conciencia ambiental”.

La directora del MiBIMBO, Karina Fogel, afirmó que “la firma de este convenio con Semarnat representa un paso fundamental dentro de una iniciativa más amplia que articula ciencia, educación y colaboración entre distintos sectores para proteger al oso negro y promover una cultura de coexistencia. Este es un esfuerzo que solo es posible gracias al trabajo conjunto de aliados comprometidos con la conservación. Desde el Museo Interactivo Bimbo queremos que cada visitante entienda que la protección de nuestra biodiversidad también se construye desde la conciencia y la participación”.

Como parte del modelo de sostenibilidad del programa, parte de los ingresos generados por la taquilla se destinará al Programa Huellas, convirtiendo cada visita en una contribución activa a la preservación del oso negro en México.

Desde sus orígenes, Grupo Bimbo ha llevado en su identidad la imagen de un “osito”, un símbolo que conecta de forma natural con el oso negro mexicano, una de las especies más emblemáticas y al mismo tiempo más vulnerables de México. Hoy, esa conexión simbólica se traduce en una iniciativa estructurada que busca contribuir activamente a su preservación.

MiBIMBO será un espacio fundamental dentro del Programa Huellas. A través de exposiciones, talleres y actividades educativas, el museo acercará a niñas, niños y familias al conocimiento y la protección del oso negro mexicano, promoviendo una cultura de respeto y coexistencia con la vida silvestre.

Con esta iniciativa, Semarnat y Grupo Bimbo reafirman su compromiso con la biodiversidad, impulsando soluciones de largo plazo que promuevan la coexistencia entre las comunidades y la vida silvestre.