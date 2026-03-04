Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, a través de la Dirección de Fomento Forestal, continúa fortaleciendo la conciencia ambiental entre la juventud tamaulipeca mediante los talleres de Sensibilización Forestal y Ambiental. En esta ocasión, las actividades se llevaron a cabo con alumnos del ejido Santa Librada, en el municipio de Victoria.

La directora de Fomento Forestal, Celene Ramírez García, informó que, por instrucción del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, se sumaron a la comunidad educativa del Telebachillerato Comunitario 029 con el propósito de rehabilitar y llenar de vida sus áreas verdes.

“Más que entregar 200 árboles, compartimos con alumnos y padres de familia una jornada de aprendizaje y acción a favor de nuestro planeta. Buscamos sembrar conciencia y responsabilidad ambiental en cada participante”, expresó.

Durante la jornada se plantaron especies como lluvia de oro, palo de rosa, cedro rojo y encino verde, entre otras, que en los próximos años brindarán sombra y frescura tanto a la plaza principal del ejido como a las instalaciones del plantel educativo.

Además de la donación de árboles, el personal técnico impartió una charla práctica sobre el proceso adecuado de plantación y los cuidados necesarios para garantizar que los ejemplares crezcan fuertes y saludables.

Expresó que con estas acciones, el Gobierno del Estado encabezado por el doctor Américo Villarreal Anaya reafirma su compromiso con el cuidado del medio ambiente y la formación de ciudadanos responsables, convencido de que Tamaulipas se construye con conocimiento, participación social y trabajo en equipo.