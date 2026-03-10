Por Agencias

Ciudad de México.- El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación (PJF) suspendió a un juez federal por incurrir en irregularidades al favorecer a una empresa otorgándole suspensiones para tratar de descongelar sus cuentas bancarias.

Los magistrados del TDJ consideraron que “la permanencia del juzgador podría causar una afectación grave en la impartición de justicia, al ponerse en duda su imparcialidad, así como su actuación con falta de profesionalismo”.

Indicaron que la inhabilitación será hasta que concluya la investigación y ordenaron al Órgano Investigador continuar con la indagatoria para que de acreditarse las imputaciones formuladas, se inicie el procedimiento administrativo disciplinario y de ser procedente se sancione al juzgador.

De acuerdo con las indagatorias, una empresa particular promovió juicio de amparo en contra de un Juzgado Civil de la Ciudad de México que le aseguró cuentas bancarias para garantizar un adeudo de más de 320 millones de pesos, respecto al cumplimiento de un contrato de adquisición de insumos con una Secretaría del Gobierno Federal.

El Órgano Investigador del Tribunal de Disciplina Judicial concluyó que posiblemente, actuando con parcialidad, el Juzgador denunciado concedió a la empresa la suspensión provisional para que se levantara el aseguramiento de todas sus cuentas bancarias y pudiera disponer del dinero.

La tercera interesada promovió recurso de queja en contra de esta determinación obteniendo sentencia favorable de un Tribunal Colegiado, quien instruyó al Juzgador hoy suspendido que ordenara al Juzgado Civil de la Ciudad de México, a la Secretaría de Estado y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, levantar el aseguramiento de las cuentas bancarias únicamente respecto al excedente de la garantía del contrato, a fin de no dejarla en estado de indefensión y causarle daños de imposible reparación.

Posteriormente el juez le concedió la suspensión definitiva a la empresa quejosa, ordenando nuevamente que se levantara el aseguramiento de todas las cuentas bancarias y que se le permitiera a la demandante disponer de los recursos.

Al respecto, el TDJ determinó que además de estas irregularidades, obran pruebas en el expediente de que el Juez denunciado retrasó el trámite de una queja interpuesta en contra de la ampliación de la demanda de amparo, ocasionando que se declarara sin materia ya que dictó sentencia en el juicio antes de que ésta fuera resuelta. (César Arellano García/La Jornada).