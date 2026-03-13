Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos Cometidos contra las Mujeres por Razón de Género (FENNAM) presentó elementos de prueba suficientes para que un Juez de Control vinculara a proceso a Fernando Antonio “G”, por su probable responsabilidad en el delito de violación.

La resolución fue dictada por la autoridad judicial luego de analizar los elementos de prueba presentados por la representación social y determinar que existen datos suficientes para establecer la probable responsabilidad del imputado en hechos registrados el 30 de diciembre de 2025, ocurridos en las instalaciones de un hospital ubicado en la Calzada General Luis Caballero, de esta ciudad.

Asimismo, a petición del Ministerio Público, el juzgador determinó imponer al imputado la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el término de dos años y un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Con estas acciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reitera su compromiso de investigar y perseguir con firmeza los delitos contra las mujeres, utilizando todos los recursos jurídicos disponibles para garantizar la justicia para las víctimas y el esclarecimiento de los hechos, indicó la instancia en un comunicado oficial.