Por Agencias

Puerto Progreso, Yucatán.- Con un llamado a ser solidarios con Cuba, este viernes partió desde los muelles de Chelem, municipio porteño, la embarcación Granma 2.0 con 30 toneladas de ayuda entre paneles solares, medicamentos y alimentos que se entregarán directamente a la gente de la isla, como parte de la iniciativa internacional Nuestra América.

El objetivo es que, además de los apoyos materiales, Cuba conserve la “esperanza y resistencia contra el bloqueo criminal impuesto por el gobierno de los Estados Unidos”.

El escenario, ahora, no fue Tuxpan, Veracruz, donde el 25 de noviembre de 1956 partió el yate Granma con 82 personas a bordo rumbo a Cuba. Allí viajaban los Hermanos Fidel y Raúl Castro y Ernesto Guevara de la Serna, quien a la postre se convertiría en el célebre Che Guevara. Su misión era liberar a la isla de la dictadura de los Estados Unidos, encabezada por Fulgencio Batista.

Pero hoy, casi 70 años después, el Granma 2.0, con 25 activistas y toneladas de ayuda humanitaria a bordo para el pueblo de Cuba, en grave crisis energética desde enero pasado, partió desde muelles yucatecos. “Nadie podrá detenernos, estamos cumpliendo las leyes internacionales de aguas y no las leyes que pretende imponer el Gobierno estadunidense”, sostuvieron los organizadores de Nuestra América.

Chelem, una de las principales poblaciones de Puerto Progreso -36 kilómetros al norte de Mérida- fue el punto de salida, a pesar del retraso de 24 horas, debido a problemas de logística que hasta hoy se resolvieron para que la Capitanía de Puerto autorizara la salida del barco pesquero, bautizado provisionalmente como Granma 2.0.

Thiago Ávila, integrante del colectivo Nuestra América, aseguró que no solo se entregará cargamento humanitario consistente en provisiones, equipo sanitario y medicamentos, sino también se reflejará la solidaridad en momentos de conflicto mundial “donde el mandatario (Donald Trump se cree el líder mundial para hacer y deshacer”.

-Hay que decirle a esa persona (al presidente estadunidense) un rotundo no y combatir con espíritu internacionalista sus intenciones colonialistas -destacó.

El también integrante de la Global Sumud, organización internacional que lleva ayuda humanitaria a pobladores de países en guerra, manifestó que Cuba siempre ha sido una nación solidaria con las causas justas, sobre todo donde el gobierno de Estados Unidos ha intervenido militarmente.

En ese sentido, sostuvo que Cuba es el país más solidario del mundo, pues desde su revolución en 1959 ha acompañado causas justas en diferentes países, pues fue el primero en enviar médicos a África cuando surgió la pandemia del ébola, así como en Haití y Chile cuando padecieron terribles terremotos. También ofreció refugio a personas perseguidas por dictaduras militares y apoyó militarmente a Angola, Namibia y Sudáfrica para liberar a sus pueblos.

“No queremos vivir en un mundo donde Trump se cree el dueño y sólo tiene para ofrecer bombas, armas, guerras y su particular odio contra la humanidad”, subrayó Ávila.

Lamentó que el imperialismo norteamericano pretenda estrangular a la isla prohibiendo que los países le lleven petróleo, lo que se suma a la “guerra económica” del bloqueo que lleva 63 años.

Los coordinadores de la llamada Flotilla Nuestra América reportaron también que este viernes debieron partir, desde Isla Mujeres, dos veleros, cada uno cargado con tres toneladas de apoyo para la población cubana. Adelantó que las donaciones mexicanas serán recibidas por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y distribuidas a la gente.

Al final, los activistas entonaron un breve canto: “Cuba sí, bloqueo no». Y partieron hacia el “Gran Caimán” del Caribe. (Luis A. Boffil Gómez/La Jornada).