Por Agencias

Villahermosa, Tabasco.- Un juez resolvió vincular a proceso a Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, ahora por el delito de desaparición forzada, y en la misma audiencia se concedió un periodo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

El ex jefe policiaco señalado como presunto líder de la banda criminal La Barredora permanecerá en prisión preventiva oficiosa, según ordenó la autoridad, luego de que se reanudó la audiencia este 4 de abril.

Como se recordará el pasado 1 de abril la defensa del exfuncionario solicitó la ampliación del plazo constitucional para definir su situación jurídica señalada para este sábado.

La resolución se concluyó una vez analizado los datos de prueba presentados por la Fiscalía, por lo que el juez resolvió vincularlo a proceso, situación que obliga a Bermúdez Requena a permanecer recluido en el Penal Federal Número 1 del Altiplano, en tanto se las autoridades continúan las diligencias judiciales.

El imputado enfrenta además otros procesos penales por delitos del fuero común y del orden federal que lo mantienen en prisión. (René Alberto López/La Jornada).