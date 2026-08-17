Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ningún gobernante asigna en dos años contratos por casi 220 millones, solo porque un vecino “le cae bien”.

Menos de la calaña de Francisco García ¿quién afirma que no es socio de empresas señaladas de huachicoleras a las que, en su sexenio, apoyó con contratos millonarios de obras y servicios?.

Es de sobra conocido que no la brinca sin huarache o, al menos, sus hermanos los “gobernadorcitos” le sacaron provecho a la fiesta.

A últimas semanas la firma que llama la atención de medios es Mytrack, S.A. de C.V., fundada en 2012 en Monterrey, cuyos socios conocidos son Miguel Ángel Sáez Sáenz y Julio César Ruiz Herrera.

Aparece como dueña del predio de más de cuatro hectáreas en que las autoridades hallaron una “minirefinería” de huachicol, en Reynosa.

De 2017 en adelante apareció en la lista de proveedores del Gobierno de Tamaulipas. En cuanto llegó Cabeza al poder, cambiaron de domicilio de Nuevo León a la avenida Carrera Torres 1505, colonia Morelos, ciudad Victoria, y en barrio de Pajaritos. El representante legal, Ruiz Herrera.

Otra rúbrica, en licitaciones, fue estampada por quien se identificaba como Martha Iris Calvo Castillo.

Van y vienen nombres y siglas, pero la autoridad de procuración de justicia no informa alegando el derecho de secrecía de los sujetos investigados, según expedientes del decomiso de 3.8 millones de petrolíferos, en Reynosa.

El tema se recicla cada vez y está sobre la mesa.

En la mañanera del 10 de agosto, la Presidenta Sheinbaum respondió a la pregunta:

-¿Qué información tiene sobre el decomiso que la Fiscalía hizo en un predio de la empresa Mytrack, en la que se decomisaron 3.7 millones de litros de combustible robado, una empresa a la cual el Gobernador panista prófugo, García Cabeza de Vaca, entregó contrato por más de 90 millones de pesos en adjudicación directa?.

-Ya que lo informe la Fiscalía…

Le dimos su “checadita” al tema y, en los concursos de obra, también firmaba como representante una Dellanira González García.

Cuando alguien participa en concursos y no gana, es porque va “arreglado”. Sabe que no ganará, pero ya tiene lo suyo.

A partir del dos de octubre del 2017 y hasta el 2020, Mytrack fue a 10 licitaciones y no ganó ninguna.

La última en la que se enlistó, para perder, fue para la sustitución de tuberías de agua potable al oriente de ciudad Victoria. Su propuesta fue desechada junto con Conhsiba Mexicana y Sanedu Construcciones. El contrato por 34 millones de pesos, sin IVA, fue para Desarrollo y Suministros, S.A (todas son S.A.) ¿quiénes los socios?.

Mytrack Ganó licitaciones pero también por invitación y adjudicación directa, es decir, todo arreglado.

Sale sobrando decir que Obras Públicas no asigna contratos sin la instrucción de G-1, en ningún gobierno.

El último viernes el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna acusó que Cabeza, en complicidad con Maytrack, fueron los iniciadores del huachicoleo de hidrocarburos en Tamaulipas.

Está equivocado. Según datos públicos, el contrabando de hidrocarburos lo inició la familia del hoy senador José Ramón Gómez Leal a través de las pipas del grupo GOR (Gómez Reséndez, el padre).

González Luna acusa que FJGCV adjudicó a la aludida contratos por 208 melones. Está equivocado, en realidad fueron casi 220 según las páginas de Compranet ¿complicidad con el cabecismo?.

El principal billete fue para pavimentar la calle C-101 de Altamira, conservación de carretera Los Vergeles-Laguna Madre; camino Soto la Marina-La Pesca. Caminos rurales de San Fernando y pavimentación y alumbrado en Camargo, Guerrero y Mier.

Desde luego están los contratos para construir las primeras diez estaciones carreteras de Seguridad Pública.

Mytrac es la última. Hay otras que habrían participado en la fiesta del contratismo, según denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera, como RC Tamaulipas, Barca de Reynosa y T Seis Doce.

Sin duda los panistas saquearon a Tamaulipas. Está el contrato a seis años por cuatro mil millones de pesos, asignado a la firma Tres 10, por el sistema de videovigilancia en carreteras. Fue cancelado por el gobierno de Américo Villarreal en junio del 2024.

Inteligencia Financiera (que tiene las facilidades) no nos ha dicho de cuáles empresas es socio Francisco, en esa fiesta del huachicoleo presupuestal de seis años.

Este lunes 17 la UAT reanuda actividades académicas, luego del periodo de vacaciones de verano. Al arranque del ciclo 2026-3 asistirá el Gobernador Américo Villarreal Anaya, en el Campus Tampico.

Será anfitrión el Rector Dámaso Anaya Alvarado, quien mantiene una estrecha cercanía y colaboración con el Gobierno del Estado, sobre todo en proyectos estratégicos de desarrollo comunitario y productivo.

Dámaso ha estado en el escaparate político desde el fin de semana, cuando también en Tampico, instalaciones universitarias recibieron la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Gobernador Villarreal, donde se desarrolló un cálido encuentro con la juventud estudiosa.