Azahel Jaramillo

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Iniciamos la semana. En estos días de definiciones, la maestra Blanca Anzaldúa perfila fuerte para convertirse en candidata del partido MORENA a la presidencia municipal de Cd. Victoria.

Entre los fuertes precandidatos para Victoria: anote usted a Luis Eduardo García Reyes, titular estatal de Parques y a la maestra Blanca Aurelia Anzaldúa Najera, diputada local morenista.

Ella, Anzaldúa tiene una trayectoria construida principalmente en la educación, la administración pública, la promoción cultural y el liderazgo magisterial.

Estudió en la Escuela Normal Superior de Tamaulipas. Y ha sido profesora en el Colegio La Salle y en la Normal de Educadoras. Además ha sido directora de la Casa del Arte de Cd. Victoria, directora por cinco años del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes en el sexenio del gobernador Ing. Américo Villarreal Guerra, siendo la única mujer en su gabinete de primera línea, en los primeros años de la década los 90tas.

En su momento, en entrevista de semblanza, le pregunté a Anzaldúa:

-Su calidad de mujer, de única mujer en el gabinete de Américo Villarreal Guerra con responsabilidad en primera línea. ¿Su condición femenina ha ayudado o ha sido un obstáculo para la función pública?

“Al principio sí creí -no lo voy a negar- que el hecho de ser mujer iba a facilitar las cosas. Y es que tienes la idea de que por ser mujer, los caballeros y todo mundo, te darán el asiento, permitirán que pases primero. Pero no fue así. Y esto ayudó muchísimo, me ayudó a impulsarme. Yo no tuve trabas en el sentido de poder trabajar y poder avanzar. El gobernador del estado me apoyó junto con su señora esposa, y me dieron la oportunidad. Es decir, te sientes parte y eres de un equipo. Esto te permite avanzar, y aunque hubo obstáculos no pasó a más. Hemos salido adelante, trabajando con el respaldo de la gente y de los medios de comunicación. En la administración pública no importa si eres hombre o eres mujer. Eres un servidor público y punto».

En el sexenio de Yarrington, Anzaldúa fue directora del Planetario de Victoria, luego directora de Formación y Superación Profesional de Docentes en la SET, y justo antes de ser diputada local por MORENA se desempeñaba como secretaria de Conflictos en el sindicato magisterial de Tamaulipas que preside el maestro Arnulfo Rodríguez Treviño (Villagrán, Tamaulipas; Agosto 15 de 1946), quien justo el sábado 15 celebró sus 80 años.

La maestra Anzaldúa es obviamente una mujer preparada, inteligente que, de llegar al cargo de alcaldesa de Cd. Victoria trabajaría con gran entusiasmo por el bienestar de las familias victorenses y el desarrollo de la ciudad.

La biografía de Anzaldúa, con foto suya incluida, aparece en el Diccionario Biográfico «¿Quién es quién en Tamaulipas?», elaborado en 2003 en trabajo coordinado por Ramón Durón Ruiz (+) y Adriana Miranda Badillo. Anzaldúa tiene dos hijos: Alberto Leonardo, Doctor en Cirugía Estética; y Juan Manuel, Licenciado en Pedagogía.

Vale decir que en toda su historia, Cd. Victoria ha tenido tres mujeres alcaldesas: maestra Zelideh Saeb Salinas (PRI), abogada Teresa Aguilar Gutiérrez (PAN), y abogada María del Pilar-Pilarica- Gómez Leal (PAN). Todas ellas han sido alcaldesas interinas, es decir no fueron electas directamente por la ciudadanía. Gómez Leal apareció luego en la boleta electoral pero no ganó. Anzaldúa, con el voto popular, podría ser la primera alcaldesa electa en las urnas.

PRESIDENTA SHEINBAUM INAUGURA HOSPITAL DEL ISSSTE EN TAMPICO

Al Inaugurar el Hospital General del ISSSTE en Tampico, Tamaulipas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que esta es la visión de la Cuarta Transformación que avanza en el objetivo de recuperar el acceso a la salud pública. «Que el acceso a la salud pública sea un derecho; eso qué quiere decir, que cualquier mexicana y mexicano debe atenderse en una institución pública de manera gratuita, no importa si tiene una enfermedad menor o si tiene una enfermedad sumamente grave, y lo estamos consiguiendo, poco a poco».

Acompañada por el gobernador Américo Villarreal y el secretario federal de Salud, David Kershenobich, la presidenta recordó que durante el periodo neoliberal de 36 años, los servicios médicos del ISSSTE, el sistema que atiende a los trabajadores del estado, estuvieron en el abandono y solamente crecieron 1,600 camas, pero desde el inicio de la Cuarta Transformación, dijo, el Gobierno de México, con el respaldo del pueblo, ha trabajado para que la salud pública sea un derecho.

«Por eso es muy hermoso inaugurar un hospital, un hospital público del ISSSTE, además, esa es la visión, es la visión de recuperar el acceso a la salud pública», expresó.

En su turno al micrófono el gobernador Américo Villarreal Anaya puntualizó que en materia de salud nunca se había tenido un gobierno que estuviera pendiente de las políticas públicas y de su financiamiento, «para que podamos tener cada vez la garantía, los mexicanos, de tener un sistema de salud digno y con oportunidades para que nos atiendan las enfermedades que en un momento nos aquejan». NOS VEMOS.

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