Por Redacción.

Matamoros, Tamaulipas.- En atención a un reporte en el que se señaló una tentativa de suicidio por parte de un ciudadano, personal de la Guardia Estatal perteneciente a la Coordinación Municipal de esta ciudad fronteriza acudió a un puente ubicado en la colonia, donde tenía lugar el suceso.

El hombre fue visto con una soga en el cuello sobre un puente aledaño a un centro comercial.

Con empatía, el personal de la Guardia Estatal logró persuadir al ciudadano y salvaguardó su integridad trasladándole a una zona segura.