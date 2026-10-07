Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente del PVEM en Tamaulipas, Manuel Muñoz Cano, reconoció la inconformidad del Partido del Trabajo por el reparto de coordinaciones de la soberanía, aunque aseguró que las dirigencias nacionales han privilegiado el diálogo y la unidad en la alianza con Morena.

“El Partido del Trabajo manifestó su malestar de acuerdo a los diferentes resultados en las entidades donde se eligieron coordinadores, pero vi con muy buenos ojos la manera en que esto se resolvió en la reunión de unidad con las dirigencias nacionales. Eso me lleva a ver que hay voluntad política para buscar esta gran alianza”.

Subrayó que en Tamaulipas el PVEM sigue trabajando en la llamada Ruta Verde, con el registro de más de 200 mujeres y hombres que se integraron como voceros y representantes del partido en municipios y distritos. Además, anunció una capacitación estatal de la estructura electoral con la presencia del secretario nacional de Procesos Electorales.

Muñoz Cano destacó que el partido está próximo a cumplir 40 años de existencia y la dirigencia nacional confía en que ese organismo será “la gran sorpresa” en el proceso electoral de 2027.

“No nos toca más que redoblar esfuerzos y bajar esta misma confianza a todas las coordinaciones municipales y representantes ante los órganos electorales”.

De regreso con la molestia del PT, Muñoz Cano consideró que están en su derecho de manifestarla, pero descartó que el Verde corra la misma suerte: “Aquí no hay más grandes ni más chicos, al final somos aliados y debemos trabajar en unidad. Faltan siete estados por definirse y en 14 entidades registramos perfiles verdes que están siendo evaluados”.