Por Agencias

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Tras la captura en los últimos días de un cocodrilo de unos tres metros de longitud, autoridades de Ciudad Madero pidieron a la población no acercarse ni intentar capturar ejemplares que aparezcan fuera de sus hábitats, mientras un sistema en el Golfo de México mantiene 90 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico.

El incremento en los niveles de las lagunas por las recientes lluvias ha favorecido el desplazamiento de cocodrilos hacia zonas donde existe mayor contacto con la población, por lo que Protección Civil pidió reportar cualquier avistamiento al 911.

El llamado se da mientras autoridades municipales, estatales y federales mantienen vigilancia sobre el sistema meteorológico ubicado en el Golfo de México.

Los escenarios previstos indican que, en caso de desarrollarse, el sistema avanzaría inicialmente hacia el este y después hacia el norte, con una trayectoria que lo alejaría gradualmente de las costas de Tamaulipas y podría llevarlo hacia el sur de Estados Unidos.

“Hasta ahora, ese escenario no contempla un impacto directo sobre las costas del sur de Tamaulipas”, informó el alcalde Erasmo González Robledo.

De acuerdo con la autoridad municipal, la vigilancia involucra a Protección Civil estatal y municipal; la Secretaría de Marina, mediante el Plan Marina; la Secretaría de la Defensa Nacional, con el Plan DN-III-E; la Guardia Estatal, con el Plan Tamaulipas; la Guardia Nacional y Conagua.

En Ciudad Madero continúan, además, los trabajos para desfogar el agua acumulada y mantener operativo el sistema pluvial.

Entre los puntos atendidos se encuentra un socavón sobre el bulevar Adolfo López Mateos, además de accesos a hospitales y escuelas, incluido el Hospital IMSS-Bienestar.

Las autoridades también pidieron no intentar cruzar vialidades inundadas, ni a pie ni en vehículo, debido al riesgo que representan las corrientes y las condiciones del pavimento.

El municipio mantendrá el monitoreo del sistema meteorológico y, si las condiciones permiten una pausa en las lluvias, reforzará la limpieza de vialidades y los trabajos de obra pública que han sido retrasados por las precipitaciones. (David Castellanos Terán/La Jornada).