Por Redacción

Ciudad Madero, Tamaulipas. – La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México por conducto de la Primera Zona Naval, informó que personal naval brindó apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR) durante una diligencia ministerial ejecutada en una Distribuidora de Combustible ubicada en el municipio de Altamira, Tamaulipas.

Como resultado de la intervención, personal de la Fiscalía aseguró un inmueble y diversos vehículos, equipos y recipientes relacionados con el almacenamiento y manejo de hidrocarburo, así como aproximadamente 297,000 litros de un líquido con características similares al diésel.

Entre lo asegurado se encuentra lo siguiente: un inmueble, 23 tracto camiones, 70 remolques tipo plataforma, 23 dollys, un autotanque, 2 remolques tipo caja seca, 2 remolques tipo caja refrigerada, 9 remolques tipo pipa, una retro excavadora, tres frac tanks, nueve tanques cisterna, dos pick up, dos vehículos tipo SUV, una motocicleta, tres cisternas, tres cisternas subterráneas y cinco bombas despachadoras.

Así mismo se realizó la detención de dos presuntos infractores de la ley.

Cabe destacar que las personas detenidas a quienes se les leyeron sus derechos y los efectos asegurados fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

“Con estas acciones la Secretaría de Marina refrenda su compromiso de mantener la coordinación interinstitucional con las autoridades de los tres órdenes de gobierno contribuyendo a las acciones encaminadas a preservar la seguridad y coadyuvar en el cumplimiento de la ley”, indicó la institución en su versión oficial.