Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El representante de Vectores en la Secretaría de Salud, Miguel Ángel Martínez, denunció que las convocatorias lanzadas por el gobierno federal para la basificación en el IMSS Bienestar están siendo manipuladas, favoreciendo a personal de nuevo ingreso y dejando fuera a más de 4 mil trabajadores eventuales que llevan años esperando certeza laboral.

Martínez recordó que en 2023 se firmó un acuerdo para adherir al OPD IMSS Bienestar a miles de trabajadores eventuales, con el compromiso de regularizar su situación. Sin embargo, a la fecha ese compromiso no se ha cumplido.

“El problema es que se están adhiriendo compañeros recién llegados, mientras los eventuales siguen marginados”, señaló.

El dirigente explicó que esta exclusión afecta a médicos, enfermeras, paramédicos, administrativos y promotores, además del personal de vectores.

“Es una situación que he venido denunciando desde hace tiempo. El acuerdo era claro: los eventuales serían los primeros en ser considerados, pero no se está respetando”.

Miguel Ángel Martínez advirtió que esta práctica genera un ambiente de inconformidad y desconfianza entre los trabajadores, quienes ven cómo se incumplen acuerdos firmados y se favorece a quienes apenas ingresan al sistema.

Insistió en que las convocatorias deben ser transparentes y justas, y que uno de los criterios principales debe ser reconocer la antigüedad de los trabajadores. “No se puede seguir manoseando estos procesos, porque se está corrompiendo la confianza de quienes han esperado años por una oportunidad”, enfatizó.

Reiteró que él mismo es trabajador eventual en el área de Vectores de Ciudad Victoria, y que su exigencia representa la voz de cientos de compañeros que reclaman justicia laboral y respeto a los acuerdos establecidos

El representante de Vectores respaldó la movilización convocada por el sindicato independiente SINAITSA el pasado lunes porque dijo, busca la unidad de trabajadores de base y eventuales para presionar a las autoridades.

“La idea es sumar fuerzas y visibilizar la desigualdad que enfrentan los compañeros”, subrayó.