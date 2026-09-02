Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- A partir de este jueves 3 de septiembre, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, realizará un recorrido por el estado con el propósito de acompañar a las y los presidentes municipales durante la rendición del segundo informe de gobierno al frente de sus respectivos ayuntamientos.

En un hecho inédito, luego de varias administraciones, Américo Villarreal será el primer mandatario estatal que asiste a los informes municipales, iniciando su gira de trabajo el jueves 3 de septiembre en la frontera norte del estado.

Al mediodía, estará presente en el informe de la presidenta municipal de Nueva Ciudad Guerrero, Laura Verónica Peña Martínez, y por la tarde asistirá al informe de Carmen Lilia Canturosas Villarreal, presidenta municipal de Nuevo Laredo.

“Con los ayuntamientos tenemos comunicación permanente; las y los presidentes municipales han tenido y tienen en mi gobierno el mejor aliado para la consecución de las legítimas aspiraciones de las mujeres y los hombres que habitan los 43 municipios de Tamaulipas”, expresó el gobernador al referirse a la relación que mantiene con alcaldes y alcaldesas y su compromiso por trabajar de manera coordinada para generar acciones que sigan impulsando el desarrollo y bienestar de las y los tamaulipecos.

Destacó que es en los municipios donde aterrizan los proyectos estratégicos del Gobierno del Estado y su gestión humanista, y se hacen realidad todas las políticas públicas en favor de las familias tamaulipecas.

El recorrido del gobernador continuará hasta los últimos días del mes de septiembre, asistiendo a dos informes diariamente en las diferentes regiones del estado.