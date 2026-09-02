Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Administración del gobierno de Tamaulipas informó que gracias a una estricta política de control y austeridad se ha conseguido un ahorro de más de 30 millones de pesos en los procesos de compras realizados hasta agosto de este año.

La titular de la dependencia, Luisa Eugenia Manautou Galván, explicó que la economía se alcanzó mediante ajustes en cotizaciones, optimización de insumos y servicios, así como una revisión constante de las adquisiciones que realizan las distintas áreas del gobierno estatal.

Detalló que el ahorro inicial fue de 34 millones de pesos, producto de la aplicación de criterios de eficiencia en la compra de equipos y servicios, lo que permitió consolidar un gasto más ordenado y transparente.

La funcionaria señaló que por oficio se solicitó a las dependencias del Ejecutivo y a los organismos descentralizados iniciar el cierre del ejercicio fiscal, particularmente en aquellas áreas que recibieron suficiencias presupuestales.

Las dependencias estatales tienen como plazo el 4 de septiembre, mientras que los organismos descentralizados deberán concluir trámites hasta finales de octubre, considerando que en la recta final del año se incrementa la carga de trabajo por el cierre fiscal.

Adelantó que la estrategia busca cerrar los trámites de compras para dar paso a las licitaciones de fin de año, donde se espera obtener un ahorro adicional gracias al mayor volumen de adquisiciones que se concentra en ese periodo.

“En los últimos meses hay más solicitudes de compras, lo que nos da la oportunidad de generar economías adicionales”, subrayó.

Finalmente, Manautou Galván destacó que el propósito es mantener orden en los procesos, garantizar que las adquisiciones se realicen con proveedores autorizados y evitar que queden deudas pendientes para el ejercicio fiscal 2027.