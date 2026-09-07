Por Agencias

Ciudad de México.- Tras la reunión del ex presidente Vicente Fox con el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, el partido Morena consideró que “estamos viendo la reorganización de la mafia del poder”.

Agregó que el ex mandatario está reagrupando a la mafia del poder que representa el PRIAN. “No se trata de una nueva oposición”, subrayó en un posicionamiento.

Cambian las siglas, cambian los nombres, inventan nuevas organizaciones, pero debajo de la envoltura aparecen los mismos de siempre. No representan una alternativa: es el mismo viejo régimen buscando un nuevo disfraz, añadió.

El partido guinda resaltó que es la misma historia de acuerdos y simulaciones entre quienes aparentan ser adversarios, pero terminan juntos cuando están en juego el poder y sus privilegios.

Es el gatopardismo del que advirtió el Presidente López Obrador: cambiar la fachada para que todo siga igual, subrayó.

Resaltó que hay dos proyectos de nación. El de ellos: recuperar los privilegios que perdieron, devolver el poder a las élites y volver a gobernar para unos cuantos.

El nuestro: seguir con la Transformación, ampliar derechos, defender los Programas de Bienestar, mejorar los salarios y respetar siempre la voluntad del pueblo. Nosotros queremos que el poder siga estando al servicio del pueblo y no de unos cuantos. Esa es la verdadera diferencia, sostuvo.

Ellos quieren regresar al pasado de los privilegios. Nosotros desde Morena seguimos construyendo un porvenir de bienestar y justicia para el pueblo de México, enfatizó.

En el posicionamiento, dijo que Fox pretende presentar una “alternativa” ciudadana y renovada, pero los hechos hablan por sí solos. En unas cuantas semanas se reunió con Jorge Romero, dirigente nacional del PAN; después con representantes de “Somos” para hablar de las elecciones de 2027; y después llegó hasta la sede del PRI para encontrarse con Alejandro Moreno.

Morena recordó que tras el fraude electoral de 1988, el PAN decidió reconocer al gobierno de Carlos Salinas de Gortari y negociar con él. En el año dos mil, Fox prometió sacar al PRI de Los Pinos, pero en el 2006 se unieron para perpetrar el fraude electoral contra Andrés Manuel López Obrador.

Añadió que en 2012 hicieron lo mismo con el Pacto por México. PRI y PAN volvieron a sentarse juntos para defender un modelo hecho para unos cuantos. Y hoy la historia vuelve a repetirse. Veintiséis años después de prometer sacar al PRI de Los Pinos, Fox entra a la sede nacional del PRI para reunirse con su dirigencia. (Georgina Saldierna/ La Jornada).