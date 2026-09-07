Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El dirigente del PRI en Tamaulipas, Bruno Díaz Lara, acusó que Morena todos los días atenta contra la democracia del país, no obstante lo cual su partido el tricolor sigue confiando en las instituciones electorales locales.

Entrevistado en las instalaciones del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), Bruno Díaz aseguró que el PRI siempre ha sido respetuoso de la autoridad electoral y reconoció al IETAM como un organismo autónomo que sí ha dado piso parejo.

«Los consejeros y consejeras de este Estado tienen nuestra confianza, tienen nuestro reconocimiento, han sido valientes y han estado siempre al pendiente de la voluntad del pueblo tamaulipeco», afirmó.

En contraste, lanzó el golpe contra el Instituto Nacional Electoral (INE), donde dijo ver consejeros con más afinidad al régimen actual.

Díaz Lara advirtió que el PRI no se quedará callado ante lo que llamó el derroche de recursos y el condicionamiento de los programas sociales por parte de Morena.

Anunció que a partir del 13 de septiembre, cuando arranca formalmente el proceso electoral, el área jurídica del partido presentará denuncias con evidencias por actos anticipados de campaña.

«Hay representantes del régimen que tienen más asambleas de trabajo y eso también se podría pronunciar como un acto anticipado. Hay que ver de dónde sacan esos recursos», señaló.

«El PRI no callará ante los excesos del gobierno, el PRI no callará ante quienes se anticipen y piensen que porque son parte del régimen puedan doblar la ley electoral», advirtió.

Sobre la estructura del partido, aseguró que el tricolor mantiene comités en la mayor parte de los 43 municipios, con dirigencias valientes y echadas para adelante, y que está listo para competir en el 2027.

Cuestionado sobre la meta electoral, evitó dar cifras y dijo que sería prematuro y una falta de respeto para quienes serán candidatos y candidatas, aunque aseguró que darán buenos números.

«Del PRI se pueden decir muchas cosas, pero de lo que nunca van a poder decir es que no tenemos capacidad para gobernar y para darle resultados a la gente.

«Hoy los tamaulipecos tienen la oportunidad de hacer las comparativas con los distintos partidos que han gobernado Tamaulipas y sus municipios y ahí ellos pueden obtener la mejor respuesta», refirió.