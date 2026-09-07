Por Redacción

Ciudad de México.- Como parte de las acciones coordinadas para combatir la producción de drogas sintéticas, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), localizaron e inhabilitaron tres laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetamina, en diferentes puntos de la zona serrana de Guerrero.

Las operaciones fueron resultado de trabajos de inteligencia y acciones coordinadas en campo, orientadas a la búsqueda, localización e inhabilitación de instalaciones empleadas para la elaboración de drogas sintéticas y a afectar la capacidad de producción de los grupos delictivos.

En una primera acción, en el municipio de Zirándaro, los agentes localizaron 127 tambos con capacidad de 200 litros, 26 tinas, dos de ellas con 1,000 kilos de un material blanco, 47 tanques de gas, seis reactores industriales, dos quemadores, una mezcladora industrial y diversos recipientes con sustancias químicas.

Además, se localizó una caja con aproximadamente 2,400 kilos de una sustancia química, 663 kilos de cloruro de amonio y 3,750 kilos de sosa cáustica.

En otra acción en el mismo municipio, se aseguraron 11 contenedores de 500 litros, 20 tambos de 200 litros, siete garrafas, 16 tanques de gas LP, tres reactores con sus condensadores, seis garrafas con sustancias químicas y cinco destiladores. En áreas anexas también se encontraron diversos recipientes, condensadores y otros implementos utilizados en el proceso de producción.

En el municipio de Coahuayutla, se hallaron 30 tambos de 200 litros, 100 bidones de 50 litros, 40 garrafas, un tanque de gas LP de mil litros y diversos equipos; en áreas anexas también se localizaron condensadores y tinas industriales.

En total, durante las tres acciones se aseguraron más de 7.8 toneladas y aproximadamente 25 mil 800 litros de sustancias y precursores químicos, además de infraestructura utilizada para la producción de metanfetamina.

Al concluir las diligencias, los objetos y materiales asegurados fueron inhabilitados conforme a los protocolos establecidos, y se informó al agente del Ministerio Público correspondiente para continuar con las investigaciones.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para debilitar las capacidades de producción y distribución de drogas sintéticas de los grupos delictivos, dijo en un comunicado la SSPC a cargo de Omar García Harfuch.