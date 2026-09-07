Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El ex diputado y referente del PT en Tamaulipas, Alejandro Ceniceros Martínez, criticó la propuesta presentada en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados por la legisladora petista Vanessa López Carrillo, que plantea incrementar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en la cerveza y extenderlo a alimentos con exceso de sodio.

El dirigente petista hizo referencia a lo publicado por el periódico La Jornada, en donde menciona que el ajuste podría encarecer la cerveza entre 60 centavos y un peso, además de recaudar alrededor de 6 mil 500 millones de pesos adicionales. El gravamen a productos con sodio generaría otros 12 mil millones, sumando cerca de 18 mil 500 millones de pesos.

Ceniceros Martínez advirtió que este tipo de impuestos, aunque se justifican bajo el argumento de proteger la salud, en realidad terminan gravando el bolsillo de los sectores populares. “Un peso adicional cuesta lo mismo en la caja registradora, pero socialmente no significa lo mismo para una familia que vive al día que para quien posee millones”.

El petista recordó que las clases trabajadoras destinan prácticamente todo su ingreso a necesidades básicas como alimentación, transporte, vivienda, electricidad, gas y medicamentos, por lo que cada aumento se acumula en una economía doméstica presionada.

Si bien reconoció los problemas de salud pública como hipertensión, diabetes, obesidad y alcoholismo, cuestionó que los recursos adicionales no estén necesariamente etiquetados para prevención o atención médica.

“La pregunta es si se busca modificar hábitos de consumo o si la salud se utiliza como justificación políticamente aceptable para recaudar más”, expresó.

Alejandro Ceniceros planteó que tras ocho años de gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, resulta contradictorio que se discutan nuevos impuestos al consumo popular pero no una reforma fiscal progresiva que grave grandes fortunas, herencias y capitales.

“El debate debería ser qué clase social debe aportar proporcionalmente más financiamiento al Estado mexicano. No puede sostenerse el principio de ‘primero los pobres’ mientras se evita discutir una transformación estructural del sistema fiscal”, subrayó.

Por último llamó a abrir una discusión nacional sobre justicia fiscal, transparencia de grandes fortunas y eliminación de privilegios, antes de seguir incrementando impuestos al consumo cotidiano de millones de mexicanos.