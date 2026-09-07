Por Blanca Esthela Hernández D.

Tampico, Tamaulipas.- En un entorno donde el turismo de reuniones ya genera miles de millones de pesos en derrama económica y ocupa cientos de miles de habitaciones-noche, Colmenas Creativas ofrece capacitación y genera herramientas para diseñar productos turísticos rentables que complementan congresos, foros y convenciones.

“El programa Colmenas Creativas representa la visión humanista y transformadora del gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada al desarrollo sostenible, la inclusión y la innovación”, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas.

Este espacio de colaboración y talento colectivo se ha convertido en un motor clave para transformar ideas en productos turísticos sostenibles, competitivos y alineados con las tendencias globales del sector MICE, reuniones, incentivos, congresos y exposiciones.

Con Colmenas Creativas en Tampico y el resto del estado consolidan su posición como referente en la industria de reuniones.

Los participantes reciben capacitación y herramientas para diseñar productos turísticos rentables que complementan congresos, foros y convenciones, desde experiencias culturales y gastronómicas hasta rutas innovadoras que resaltan la identidad local, indicó Hernández Rodríguez.

Cada idea se nutre del trabajo en equipo, la tecnología y el conocimiento compartido, convirtiendo a Tamaulipas en un destino que no solo ofrece sedes modernas, sino propuestas originales que enamoran a organizadores nacionales e internacionales.

La colaboración institucional entre la Secretaría de Turismo estatal y los gobiernos municipales participantes, multiplica el impacto de Colmenas Creativas en pro del desarrollo regional y el bienestar de la sociedad, concluyó.