Por Redacción

Jiménez, Tamaulipas.- Al realizar recorridos de seguridad y vigilancia sobre la Carretera Federal 101 Victoria-Matamoros, personal de la Guardia Estatal perteneciente a la Coordinación Municipal Jiménez localizó a un ciudadano estadounidense reportado como extraviado, el cual se encontraba caminando a orillas de la cinta asfáltica.

Al percatarse de que presentaba síntomas de deshidratación, el personal de la Guardia Estatal lo abordó para conocer sus generales, los cuales proporcionó de manera escrita y mediante señas indicó tener una discapacidad del habla.

Tras verificar la información, se arrojó un reporte de extravío en Estados Unidos, ficha que fue corroborada ante la Comisión Nacional de Búsqueda, por lo que el hombre fue trasladado a la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada ubicada en Ciudad Victoria.