Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Frida Denisse Gómez Puga, reaccionó a la denuncia presentada por el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas contra tres integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del organismo ante el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Hace unos días el dirigente del PRI acusó que los consejeros violaron su libertad de expresión al ordenar retirar publicaciones en las que calificaba a Morena de “narcopartido”, y solicitó que se aplicaran medidas legales estadounidenses, incluso sanciones económicas o restricciones de entrada a ese país.

Al respecto, la consejera del INE consideró que este tipo de acciones generan un descrédito hacia el sistema electoral mexicano y no abonan a la certidumbre de los ciudadanos.

“Estoy convencida de que mi decisión en la Comisión de Quejas fue la correcta y apegada a derecho. Sin embargo, este clima de confrontación inhibe la confianza de los ciudadanos al momento de emitir su voto”.

Gómez Puga reconoció que las dirigencias políticas han recurrido durante años a atacar al árbitro electoral como estrategia de reflector.

“Eso ya tiene muchísimos años, pero nosotros tenemos que seguir trabajando y aplicando las leyes que los partidos políticos aprueban en las cámaras”, subrayó.

En ese sentido, hizo un llamado a los partidos a adecuar las reglas electorales para evitar escenarios complicados. “Nosotros como autoridades administrativas debemos aplicar la ley, pero corresponde a los partidos modificar las reglas si consideran que deben transitar de otra manera”, puntualizó.

La consejera insistió en que el INE seguirá caminando por la ruta de la aplicación de la ley y creando ejercicios que brinden certidumbre a los partidos y a la ciudadanía.

“Lo que nos queda es seguir trabajando con transparencia, porque esta confrontación no ayuda a la democracia en nuestro país”, concluyó la funcionaria del INE.