Por Agencias

Ciudad de México. México y Canadá fortalecerán la cooperación binacional en materia de seguridad, particularmente en inteligencia y ciberseguridad, anunció el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El funcionario informó, a través de su cuenta de X, que sostuvo un encuentro con representantes del Consejo Empresarial de Canadá (Business Council of Canada), encabezados por su presidente, Goldy Hyder.

García Harfuch indicó que los representantes de México y Canadá dialogaron “sobre el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad”.

“Compartimos los avances de la estrategia de seguridad encabezada por la Presidenta @Claudiashein. Durante el encuentro, los representantes del Business Council of Canada reconocieron las acciones impulsadas por el gobierno de México y el trabajo que realizamos desde la @SSPCMexico para fortalecer la inteligencia e investigación”.

El también coordinador del Gabinete de Seguridad agradeció su disposición para trabajar de manera coordinada y continuar fortaleciendo el intercambio de experiencias y mejores prácticas, particularmente en inteligencia y ciberseguridad, en beneficio de ambas naciones. (Agencias).