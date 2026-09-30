Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Tras recorridos de seguridad y vigilancia, elementos de la Guardia Estatal detuvieron a una persona del sexo masculino y aseguraron dosis de sustancia con características similares al cristal, en la colonia Familias Fuertes, de esta capital.

Durante el recorrido sobre avenida Las Torres, los elementos policíacos detectaron a un individuo, el que al notar la presencia de la unidad, emprendió la huida, por lo que procedieron a darle alcance.

Tras realizar una inspección, los agentes le encontraron las dosis de la sustancia.

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para las investigaciones correspondientes.