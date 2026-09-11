Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Escuchar, comprender y proteger a niñas, niños y adolescentes es una responsabilidad que debe asumirse de manera permanente, afirmó la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Tamaulipas, Ivette Salazar Márquez, al dar inicio en la entidad a la Jornada Nacional de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil 2026, bajo el lema “Te escucho, te comprendo, te protejo”.

Destacó que esta jornada representa una oportunidad para fortalecer la conciencia social y brindar herramientas que permitan prevenir, identificar y atender oportunamente cualquier situación de violencia, abuso sexual o maltrato que pueda vulnerar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

“Tenemos que aprender a escuchar las señales, tomar en serio la voz de nuestras niñas, niños y adolescentes y actuar oportunamente. La prevención comienza cuando somos capaces de reconocer los factores de riesgo y, sobre todo, cuando dejamos claro que ninguna forma de violencia debe ser normalizada ni permitida”, expresó Salazar Márquez.

Señaló que desde SIPINNA Tamaulipas se trabaja de manera coordinada con las instituciones y autoridades que integran el sistema de protección, con el propósito de llevar información y herramientas de prevención a las comunidades y fortalecer las capacidades para responder ante posibles situaciones de violencia.

Como parte de esta estrategia, los Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNAS) se suman simultáneamente a las actividades desde los municipios de Miguel Alemán, Jaumave, Ciudad Victoria y Nuevo Laredo, mientras que en el resto del estado se desarrollan acciones de sensibilización y prevención.

La funcionaria estatal resaltó que estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, de impulsar políticas públicas con sentido humanista que coloquen en el centro la protección integral de la niñez y adolescencia.

Durante la jornada también se promueve el conocimiento de la “Cartilla para la Prevención y Respuesta ante la Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes”, herramienta que proporciona información y orientación para fortalecer las capacidades de prevención, identificación y respuesta ante posibles casos de violencia sexual.

La Jornada Nacional de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil 2026 busca, de esta manera, fortalecer una cultura de prevención y generar comunidades más seguras y protectoras, donde niñas, niños y adolescentes conozcan sus derechos y cuenten con adultos e instituciones capaces de escucharles, acompañarles y protegerles.