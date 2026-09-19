Por Redacción

Ciudad de México, México.- Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a dos personas durante acciones de inspección y vigilancia en materia pesquera, en las que también aseguraron un vehículo con aproximadamente tres toneladas de almeja chocolata en veda.

Durante el operativo, realizado en Baja California Sur, las autoridades localizaron además 109 cartuchos útiles y 200 pastillas de fentanilo, que eran transportados en el mismo vehículo.

De acuerdo con las autoridades, la intervención forma parte de las acciones para fortalecer la vigilancia de los recursos pesqueros y combatir actividades ilícitas que representan un riesgo tanto para el patrimonio natural como para la seguridad de la población.

Las dos personas detenidas, junto con el vehículo y los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones.

Con estas acciones, las instituciones de seguridad refrendan su compromiso de combatir actividades ilícitas y proteger los recursos naturales en el país.

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