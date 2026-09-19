Por Redacción

Ciudad de México, México.- Como parte de las acciones coordinadas para combatir la producción de drogas sintéticas, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Guardia Nacional (GN) localizaron e inhabilitaron cuatro laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetamina en Guerrero y Michoacán.

Las acciones se realizaron en las inmediaciones de Carácuaro, Michoacán, así como en Zirándaro y Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, como parte del seguimiento a grupos delictivos dedicados a la elaboración, almacenamiento y distribución de narcóticos.

Como resultado de las operaciones, en los cuatro puntos se destruyeron y aseguraron más de 10 toneladas de precursores y sustancias químicas, 27 reactores, 54 tanques de gas, 45 ollas, 57 tinas de gran capacidad y seis contenedores, además de secadoras, estufas, quemadores, bombas, una procesadora industrial y diverso equipo utilizado para la producción de drogas sintéticas.

Personal especializado realizó el desmantelamiento e inutilización de los equipos, recipientes, utensilios y materiales localizados, bajo los protocolos de seguridad correspondientes para evitar riesgos al personal interviniente, a la población y al medio ambiente.

Durante las labores de desmantelamiento, los agentes federales fueron agredidos con disparos de arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada. Pese a la agresión, las acciones continuaron hasta concretar la inutilización de los laboratorios y del equipo localizado. En tanto, en la zona se realizan labores de seguridad para detener a los responsables.

Al concluir las diligencias, los objetos, sustancias y materiales quedaron asegurados e inutilizados, y se informó al agente del Ministerio Público correspondiente para continuar con las investigaciones.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de mantener acciones coordinadas para debilitar las capacidades de producción de drogas sintéticas de los grupos delictivos y fortalecer las condiciones de seguridad en las regiones donde desarrollan estas actividades ilícitas.