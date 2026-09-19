Por Agencias

Ciudad de México, México.- El Brighton desnudó al Arsenal, derrotado por primera vez este curso (3-0) e incapaz de contener un vendaval dirigido con brillantez por Chema Andrés, goleador en su primera titularidad en la Premier, y desatado por Kostoulas, el mejor de un partido que costó el liderato a los hombres de Mikel Arteta.

El delantero griego agitó el partido, fabricó el primer gol y marcó el segundo; Chema Andrés, hasta hace nada en la cantera del Real Madrid, dirigió la presión, mandó frente a Rice y Bruno Guimaraes y cerró la goleada. Entre ambos condujeron una tarde desastrosa para el Arsenal, que perdió su primer partido del curso y entregó el primer puesto Manchester City.

Celebraba el Brighton el 125 aniversario de su fundación y eligió para la ocasión una camiseta conmemorativa, con la publicidad muy difuminada y dominada por un azul sereno. El color sugería tranquilidad y confianza y no fue una declaración de intenciones vacía. El equipo de Fabian Hürzeler jugó todo el choque con aplomo y con una carta de presentación espectacular.

Durante casi los 90 minutos, el Brighton fue una delicia. Adelantó sus líneas, sometió al Arsenal con una presión intensa y llegó al descanso con una ventaja de dos goles que explicó con bastante fidelidad todo lo que ocurrió sobre el césped. Kostoulas y Gross pusieron el talento y la resolución; Chema Andrés, el orden.

El canterano del Real Madrid entró en un once por segunda vez desde que llegó a Inglaterra. Debutó durante la victoria de esta semana frente al Manchester United en la Copa y Hürzeler le concedió continuidad ante el campeón. El desafío no era pequeño.

Chema Andrés respondió con una actuación de centrocampista veterano. Gobernó la zona en la que Rice y Bruno Guimaraes debían imponer la autoridad del Arsenal y ayudó al Brighton a jugar lejos de su portería. Y eso ante el once que presentó Arteta y que probablemente sea el de gala, con la única ausencia de Saliba, todavía convaleciente de una lesión en la espalda. Konsa ocupó su puesto en el centro de la defensa.

La primera advertencia del Brighton llegó muy pronto. Un error de Bruno Guimaraes permitió a Kostoulas recibir dentro del área y cruzar un disparo que exigió una intervención formidable de Raya. El guardameta alcanzó la pelota con la yema de los dedos y la desvió a córner.

El Arsenal logró aliviar la presión durante un breve tramo. Tuvo un poco más el balón, pero no encontró con él nada verdaderamente útil. La mejoría duró menos de diez minutos y terminó a la media hora, en una jugada que retrató la inspiración de Kostoulas. El delantero griego bajó a recibir, giró con rapidez y filtró la pelota hacia Gross.

El alemán no necesitó acomodarse. Disparó desde fuera del área con una mezcla formidable de violencia y precisión. Raya alcanzó a rozar la pelota, que golpeó en la cepa del poste y entró en la portería. Fue un gol magnífico, la conclusión lógica al dominio del Brighton.

El cuadro ‘gunner’ estuvo cerca de alcanzar el descanso con un empate que habría explicado muy mal la primera parte. Sobre la bocina, Saka condujo su único contraataque verdaderamente peligroso, pero no acertó a culminarlo. El Brighton respondió de inmediato. Salió lanzado hacia la portería contraria y encontró el segundo gol. Kostoulas, cómo no, cerró la transición con un derechazo lejano que superó a Raya.

El baile continuó tras la reanudación. El Arsenal mantuvo su desconcierto, incapaz de sortear la presión asfixiante de un Brighton que no concedió un respiro después del paso por los vestuarios. Al equipo de Hürzeler le quedaba gasolina y también hambre.

Entonces Chema Andrés encontró el premio que merecía su actuación. Gross lanzó un saque de esquina y el centrocampista español apareció en el segundo palo, se elevó sobre la defensa y cabeceó a la red ante la sorpresa de Raya. El 3-0 cerró el partido y convirtió su primera titularidad en la Premier en una jornada difícil de olvidar.

Arteta intentó modificar el paisaje durante la última media hora con las entradas de Zubimendi y Mikel Merino. No cambió nada. Para entonces, el conjunto londinense era un equipo vencido por el marcador y por el juego. El Brighton ofreció una demostración extraordinaria del arte de la presión y de cómo gobernar un partido desde campo contrario. Incomodó con constancia a un equipo acostumbrado a imponer sus condiciones.

Antes, al Arsenal se le podía derrotar sin descomponerlo. Y de vez en cuando. Esta vez perdió también la compostura. Fue superado desde el principio hasta el final, cedió su primera derrota de la temporada y dejó el liderato en manos del Manchester City. (Agencia EFE)