Por Redacción

Ciudad de México, México.- En el marco del Día Mundial de Limpieza de Playas y con el objetivo de fortalecer el cuidado y desarrollo sustentable de los litorales y mares nacionales, la Secretaría de Marina participa activamente dentro de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES), instancia del Gobierno Federal creada para alinear las políticas públicas, programas y acciones de las distintas secretarías de Estado en beneficio de las zonas marinas, costeras e insulares del país.

Como resultado de este trabajo conjunto, se impulsa la Política Nacional para el Manejo Sustentable de Mares y Costas de México (PNMSMCM), instrumento rector publicado en el Diario Oficial de la Federación que entró en vigor en diciembre de 2025.

Esta Política Nacional funciona como el marco de referencia para armonizar la conservación ecológica, el bienestar de las comunidades ribereñas y el crecimiento económico sustentable, alineando al país con los compromisos internacionales del Panel de Alto Nivel para una Economía Oceánica Sostenible (Panel Oceánico) y la Agenda 2030. Sus ejes prioritarios establecen directrices claras para la protección de ecosistemas críticos, el fortalecimiento de la seguridad marítima, el impulso a la economía azul y el ordenamiento ecológico marino.

Desde la entrada en vigor de este instrumento en diciembre de 2025, la Secretaría de Marina ha reforzado de manera prioritaria sus jornadas operativas limpieza de playas en ambos litorales del país. Como resultado de estas acciones, a través de los diferentes Mandos Navales y en coordinación interinstitucional, se ha logrado la recolección y retiro de más de 315 toneladas de residuos, evitando con ello la degradación de los ecosistemas playeros y protegiendo zonas estratégicas de anidación de fauna marina.

La Secretaría de Marina refrenda su compromiso de continuar liderando los esfuerzos interinstitucionales dentro de la CIMARES que fortalezcan la soberanía, la seguridad y el manejo sustentable de los mares y costas, garantizando la preservación de los recursos oceánicos para las presentes y futuras generaciones y contribuyendo al desarrollo sostenible de México.