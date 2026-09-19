Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el firme propósito de fortalecer la cultura de la prevención y la preparación ante situaciones de emergencia, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo un simulacro de evacuación y repliegue en las instalaciones de la Dirección de Infraestructura Tecnológica (DIT).

El ejercicio, coordinado por la Secretaría de Administración, a través de la Dirección de Protección Universitaria (DPU), tuvo como marco el 2.º Simulacro Nacional 2026, organizado en todo el país para conmemorar el 19 de septiembre, Día Nacional de la Protección Civil, que recuerda a las víctimas de los devastadores terremotos ocurridos en 1985 y 2017.

Con ese motivo, la UAT participó en el simulacro desarrollado en el Edificio del Centro de Excelencia, en Ciudad Victoria. El protocolo tuvo una duración aproximada de 15 minutos, en un escenario simulado que reportó actividad sísmica con magnitud 5.2, epicentro a 8 km al oeste de Allende, Nuevo León, y una intensidad máxima de VI (conforme al escenario de la Coordinación Nacional de Protección Civil).

La comunidad universitaria participó con responsabilidad, manteniendo la calma y atendiendo puntualmente los protocolos establecidos. Los brigadistas internos guiaron las acciones de evacuación y repliegue de manera ordenada.

De igual manera, se implementaron cierres temporales en la vialidad y se brindó apoyo preventivo en los accesos internos del Centro Universitario Victoria.

Al concluir los 15 minutos que duró el ejercicio, las autoridades confirmaron saldo blanco y la normalización inmediata de las actividades ordinarias en el campus.

Con su participación en este ejercicio de simulacro, convocado por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil, la UAT refrenda su compromiso con la seguridad, el aprendizaje preventivo y el bienestar de toda su comunidad.