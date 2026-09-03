Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Como parte del seguimiento a las reuniones de trabajo del proyecto Centro Integral de Ganadería Tamaulipas, el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, encabezó una reunión de coordinación con autoridades federales y representantes del sector ganadero, con el propósito de revisar las acciones y avances de esta importante iniciativa para el fortalecimiento de la actividad pecuaria en la entidad.

Durante el encuentro participaron David Palos Ibarra, director general de Producción Ganadera, Pesquera y Acuícola de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), y José Guerrero Gamboa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT), además de funcionarios estatales y representantes del sector.

Varela Flores destacó que actualmente se trabaja de manera coordinada con la UGRT en la conformación del fideicomiso, mecanismo que permitirá avanzar hacia la integración del Proyecto Ejecutivo Integral para el Fortalecimiento de la Cadena de Producción de Ganado Bovino y la Comercialización de Carne de Calidad en Tamaulipas.

Señaló que esta iniciativa representa una oportunidad para transformar y fortalecer la actividad ganadera estatal, mediante la incorporación de procesos que permitan generar mayor valor agregado a la producción bovina, aprovechando la calidad genética del ganado tamaulipeco y fortaleciendo su competitividad en los mercados.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura reiteró que se trata de un proyecto aprobado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y que cuenta con el respaldo y el impulso del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, con el propósito de generar mayores beneficios y mejores oportunidades para las y los ganaderos de la entidad.

Asimismo, explicó que la iniciativa se encuentra alineada con el programa presidencial orientado a la industrialización de la carne en los estados exportadores, estrategia que busca fortalecer las capacidades productivas, de transformación y comercialización del sector.

“Con este proyecto se le dará valor agregado a nuestra ganadería, que cuenta con una importante calidad genética. Buscamos que el producto pueda avanzar en toda la cadena, hasta llegar a la venta en mostrador directamente al consumidor”, destacó Varela Flores.

Añadió que el proyecto permitirá fortalecer de manera integral la cadena de valor cárnica bovina en Tamaulipas, generando mejores condiciones para la producción, transformación y comercialización de carne, al tiempo que se promoverá una mayor vinculación entre productores y consumidores.

De acuerdo con la planeación establecida, se prevé que hacia finales de 2026 comiencen las acciones del proyecto, para avanzar de manera progresiva en las distintas etapas del proyecto y alcanzar su culminación y máxima capacidad operativa durante 2027.

Con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con el Gobierno de México y las organizaciones ganaderas para impulsar un sector pecuario más competitivo, generar valor agregado a la producción estatal y contribuir al desarrollo económico y al bienestar de las familias ganaderas tamaulipecas.

En la reunión virtual también participaron Cuauhtémoc Amaya García, subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal; David Sandoval, por parte de la SADER México, así como otros funcionarios y representantes del sector.