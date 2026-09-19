Por Agencias

Ciudad de México, México.- San Diego entra en la recta final de la temporada regular con una racha de 11 triunfos en sus últimos 12 juegos

Los Padres de San Diego están cada vez más cerca de asegurar su presencia en la postemporada de las Grandes Ligas.

La novena sandieguina llega a este sábado con récord de 85-69 y metida de lleno en la pelea por los comodines de la Liga Nacional, respaldada por una racha que le ha permitido tomar fuerza en la recta final de la temporada.

San Diego ha ganado 11 de sus últimos 12 encuentros, incluido el triunfo del viernes por 8-2 sobre los Marlins de Miami, resultado que le permitió mantenerse entre los equipos que buscan uno de los lugares disponibles para octubre.

La pelea por los comodines todavía está abierta, aunque los Padres han tomado distancia de algunos de sus perseguidores. Arizona se encuentra cinco juegos por detrás, mientras San Diego continúa en la parte alta de la clasificación.

Otro dato que refleja lo cerca que está el equipo de cumplir su objetivo es su número mágico, que se encuentra en cuatro. Esto significa que necesita una combinación de resultados propios y de sus rivales para asegurar matemáticamente su clasificación.

Con pocos encuentros por disputar, cada resultado puede modificar la pelea por los puestos de postemporada. Por ello, los Padres buscarán mantener el ritmo que han mostrado durante las últimas semanas.

San Diego encara así la recta final con el objetivo de cerrar la temporada regular y asegurar su lugar en octubre.

La cuenta regresiva para los playoffs ya comenzó para los Padres. (Christian Espinosa)