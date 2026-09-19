Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con la finalidad de que todas y todos los estudiantes en la entidad cuenten con un docente en el aula, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) entregó 45 nombramientos a trabajadoras y trabajadores de la educación correspondientes a los niveles de educación especial, preescolar y primaria.

En representación de Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación, Samuel Alcantar Varela, titular de la Unidad Ejecutiva de la SET, entregó dichos nombramientos, resultado de los procesos virtuales efectuados los días 14 y 16 de septiembre y que tienen efecto a partir de esta última fecha.

Alcantar Varela felicitó a quienes recibieron su nombramiento, el cual, dijo, es un reconocimiento a la capacidad en la especialidad en la que participaron, demostrando que tienen las habilidades necesarias para integrarse al sector educativo. Además, les exhortó a dar lo mejor de sí en beneficio de las niñas y los niños que educarán en las aulas.

Subrayó también que con la entrega de estos nombramientos se fortalece la atención educativa en los 16 municipios a donde se asignaron las claves docentes y se garantiza certeza laboral para quienes se incorporan al servicio público educativo.

Destacó que con estas acciones se cumple el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, de garantizar procesos de admisión transparentes y equitativos, con el fin de que las y los docentes tengan certeza laboral para que su energía se enfoque en la atención de las niñas, los niños y jóvenes en Tamaulipas.

En esta Entrega de Nombramientos del Proceso de Admisión en Educación Básica del Ciclo Escolar 2026-2027, se otorgaron 27 plazas de educación especial, 15 de nivel preescolar y 3 de nivel primaria, cuyos centros de trabajo se ubican en los municipios de Aldama, Altamira, Ciudad Madero, El Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, Nuevo Morelos, Ocampo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Soto la Marina, Tampico, Tula, Valle Hermoso y Xicoténcatl.