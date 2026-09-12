Por Agencias

Bolivia.- El ex consultor argentino ultraderechista Fernando Cerimedo -preso en Bolivia, acusado de ser el autor intelectual del intento de asesinato de su ex pareja, Nadia Beller- definió a su ex socio en La Derecha Diario (LDD), el español Javier Negre, como “un mercenario de verdad, peor que yo”, en un diálogo con su entonces novia sobre los motivos que lo llevaron a desprenderse de sus acciones en ese medio digital, informó el diario Clarín.

“Aparte (ser socio de LDD) me trae problemas: la presidenta de México (Claudia Sheinbaum), peleada con Javier Negre, me saca a mí a veces por la mañana como que yo estoy organizando campañas en contra de ella. No sé qué poronga…” habría dicho Cerimedo en un audio correspondiente al 23 de julio, grabado y difundido por Beller.

“Claro, pagando los platos de todo lo que el otro (Negre) publica”, asintió Beller.

“El otro (Negre) es bravo, es un mercenario de verdad, es peor que yo, viste. Entonces no vale la pena, económicamente (LDD) deja muy poca plata al año…Y aparte es un quilombo (problema) quedarme con esa empresa”, justificó Cerimedo, asesor del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, hasta el día en que fue detenido.

A fines de agosto, Sheinbaum presentó una publicación en redes sociales de diciembre de 2025, en la que Negre y Cerimedo posan “celebrando” que “Bolivia, Ecuador, Argentina, Honduras y Chile fueron conquistados por la derecha” gracias al papel “fundamental” que jugó LDD. Esta semana la mandataria pidió al Congreso revisar la influencia de Cerimedo en México e indagar si operaron o financiaron estrategias de desinformación en el país.

IMPULSO A REPRESIÓN DE PROTESTAS EN BOLIVIA

En tanto, en Bolivia medios locales presentaron otro audio de una supuesta conversación entre Cerimedo y el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, donde el entonces asesor presidencial interviene impulsando acciones represivas contra manifestantes durante las protestas antigubernamentales de junio.

En el audio, Oviedo habría dicho a Cerimedo: “tenemos que tener detenidos, no podemos seguir sin ellos porque los detenidos sirven para todo” al referirse a los manifestantes de San Julián, en Santa Cruz, que sostuvieron fuertes enfrentamientos con la policía.

“Sí, sí, sí, para todo. Debemos arrestar a la mayor cantidad de gente posible y cortaremos la electricidad y el internet a toda la ciudad de San Julián”, apoyó Cerimedo.

“Así es, hermano, porque no viven sin internet, algo que no se hacía en el Chapare (donde el ex presidente Evo Morales, a quien el gobierno acusó de instigar las protestas, vive y tiene sus bases de apoyo)”, señalo el ministro.

“Él es la vanguardia bloqueadora del Evo”, añadió al referirse, aparentemente, a un dirigente de San Julián. “Están más jodidos (combativos) que los del Chapare”, agregó Oviedo.

Cerimedo cuestionó: “¿ni con 900 policías podemos encerrarlos?”

“No son 900 policías, sino alrededor de un centenar de militares, más 300 o 400 changos (chavos) de Santa Cruz” respondió Oviedo.

“Y ni siquiera así podemos ganarles?”, insistió Cerimedo.

“(los manifestantes) están con videógrafos (registrando los hechos), de todo”, justificó el ministro.

Este audio muestra “el sometimiento del gobierno de Rodrigo Paz a las órdenes de Fernando Cerimedo. Es una vergüenza y una grave vulneración de nuestra soberanía”, señaló Evo Morales.

La grabación fue difundida por el vicepresidente boliviano, Edman Lara -quien mantiene una tensa relación con Paz. La autoridad informó que el material será enviado al Ministerio Público para análisis periciales que determinen su autenticidad.

Sin embargo, insistió en que mantendrá en secreto la identidad de la persona que le entregó la grabación, por motivos de seguridad “porque en este país no hay justicia”. (La Jornada/ (Fotos X @cerimedofernando y @javiernegre10).