Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- Una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de uso de vehículo con blindaje artesanal derivó en un cateo en la colonia Colinas del Pedregal, donde fueron asegurados un inmueble, una camioneta tipo pick up con estas características y 25 artefactos metálicos conocidos como ponchallantas.

De acuerdo con el comunicado FGR DPE/4087/2026, fechado el 11 de septiembre de 2026, la Fiscalía obtuvo autorización judicial para ingresar al inmueble como parte de las diligencias relacionadas con la investigación.

El caso se originó a partir de un Informe Policial Homologado (IPH) elaborado por elementos de la Guardia Estatal.

Durante recorridos de seguridad y vigilancia para la prevención del delito, los agentes observaron dentro de un domicilio un vehículo que, de manera preliminar, presentaba características de un posible blindaje artesanal.

Ante estos hechos, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), con apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial, inició las investigaciones correspondientes y posteriormente se corroboró la información que permitió solicitar y obtener la orden de cateo.

La diligencia fue encabezada por una agente del Ministerio Público de la Federación, con participación de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos especializados de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Mientras tanto, la seguridad perimetral estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Guardia Estatal.

Como resultado del operativo, las autoridades federales aseguraron el inmueble, una camioneta tipo pick up con blindaje artesanal y 25 artefactos metálicos conocidos como ponchallantas.

Los objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía Federal, que continúa con la integración de la carpeta de investigación y la recopilación de indicios que permitan, en su caso, acreditar la probable comisión del delito investigado.

La FGR precisó que estas acciones forman parte de las labores de investigación y persecución de delitos del orden federal.

Asimismo, la dependencia puso a disposición de la ciudadanía el número 899 921 9497 para realizar denuncias de manera presencial o anónima las 24 horas del día, durante todo el año.