Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A pocas horas de que inicie el Proceso Electoral 2026-2027 en Tamaulipas, el subsecretario de Gobierno, Tomás Gloria Requena, informó que no se han detectado situaciones de riesgo que puedan considerarse focos rojos en la entidad.

El funcionario explicó que existe una comunicación constante entre autoridades estatales, partidos políticos y organismos electorales, lo que permitirá que la jornada se desarrolle en un ambiente de tranquilidad.

“La instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya es que este proceso se viva como una fiesta democrática, con amplia participación ciudadana y en orden”, señaló.

Gloria Requena agregó que se mantiene vigilancia en las zonas donde se instalarán las casillas y que actualmente se puede transitar por todas las regiones del estado, sin preocupación.

En el caso de las carreteras, dijo que los incidentes registrados obedecen principalmente a imprudencias al conducir, por lo que llamó a los viajeros a revisar sus vehículos y manejar con precaución.

“El gobernador convoca todos los días a estar atentos al arranque del proceso electoral, para que sea un ejercicio en paz y con respeto. Queremos que las y los tamaulipecos salgan a votar por la opción de su preferencia en un ambiente de orden”, expresó.

Finalmente, hizo énfasis en que no existen focos rojos en Tamaulipas y la coordinación institucional permitirá atender cualquier situación que pudiera presentarse.

“La política exige prudencia y profesionalismo; más allá de las diferencias, lo importante es garantizar justicia y respeto en este proceso”, refirió.