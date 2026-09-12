Por Redacción

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Penas de entre 8 y 15 años de prisión obtuvo la Fiscalía General de la República contra cuatro hombres detenidos en posesión de armamento de alto poder en este municipio, tras concluir el proceso penal mediante un juicio oral.

Las sentencias dictadas por el juez de control federal alcanzaron los 15 años y 6 meses de cárcel para Carlos «N» y Adrián «N», al ser hallados culpables de los delitos de portación de arma de fuego, además de posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, la autoridad judicial impuso una condena de 11 años y 6 meses de prisión a Luis «N», mientras que José «N» purgará una pena de 8 años de prisión por responsabilidades similares en la portación de pertrechos de uso reservado.

De acuerdo con el expediente procesado por la Fiscalía Especializada de Control Regional, los cuatro individuos fueron capturados por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional en las inmediaciones de la colonia Residencial Las Viñas, cuando se desplazaban a bordo de un vehículo de manera sospechosa.

Durante la intervención operativa, los elementos militares aseguraron cinco armas de fuego largas, cargadores y un lote superior a los 500 cartuchos útiles de diversos calibres, los cuales, junto con el vehículo involucrado, quedaron integrados como evidencias en la carpeta de investigación que derivó en el fallo condenatorio.

Las condenas reflejan la acción contundente de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado y la ilegalidad en la portación de armamento. La Fiscalía General de la República continúa trabajando para desmantelar redes delictivas que operan en la región.