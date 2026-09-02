Por Redacción

Ciudad de México, México.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), hace un llamado a la población a reforzar las medidas de autocuidado ya que, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la interacción de diversos fenómenos mantendrá un escenario de contraste climático en el país.

En el noroeste, el monzón mexicano originará lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y rachas de viento, y la tormenta tropical Marie podría intensificarse a huracán al suroeste de Baja California Sur, provocando oleaje elevado en la península de Baja California y en las costas del Pacífico central, además de reforzar las precipitaciones en el occidente.

Por otro lado, la presencia de canales de baja presión, la entrada de la nueva onda tropical número 36 sobre la península de Yucatán y el avance de la onda tropical número 35 en el sur, ocasionarán chubascos en el centro, occidente, noreste, oriente, sur y sureste del territorio.

En contraste, una circulación anticiclónica sostendrá un ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, litorales del Pacífico, Golfo de México y la península de Yucatán, manteniendo una onda de calor extrema sobre zonas de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Sinaloa.

En este contexto, la CNPC junto con autoridades de los tres órdenes de gobierno mantiene un monitoreo constante de la evolución de estos sistemas e insta a la población a aplicar de manera oportuna las medidas de autocuidado correspondientes.

En las regiones con pronóstico de lluvias intensas y tormentas, es indispensable no cruzar a pie ni en vehículo ningún cuerpo de agua, arroyo, vado o calle anegada; asimismo, mantenerse resguardado en inmuebles seguros lejos de árboles, postes y estructuras endebles. Como medida de mitigación es importante revisar que las coladeras, desagües y cualquier paso de agua estén libres de basura para facilitar el flujo del agua.

En zonas costeras y de laderas, se exhorta a la población a ubicar los refugios temporales más cercanos, conocer las rutas de evacuación y mantener a la mano la mochila de emergencia con documentos oficiales protegidos en bolsas herméticas.

En los estados donde prevalecen las altas temperaturas, la ciudadanía debe evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación, comprendidas entre las 11:00 y las 16:00 horas, debido a que en este periodo la radiación ultravioleta alcanza su máxima intensidad.

Se invita a la población a permanecer en lugares frescos o bajo la sombra, mantenerse hidratado. Además, se recomienda utilizar ropa ligera de colores claros, lentes oscuros y protector solar, prestar especial atención al cuidado de infantes, adultos mayores y personas con padecimientos crónicos.

Es indispensable mantenerse informado por canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales.