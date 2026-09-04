Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En las entidades y regiones donde ya se celebraron los foros para analizar la regulación de los celulares en las escuelas, las y los participantes coinciden en la prohibición de estos dispositivos móviles, señaló Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas.

“Sí es necesaria la prohibición, es decir, que no se lleven. Ya es, en general, consenso nacional que el 85 por ciento está a favor (de prohibirlos). Ya va a ser una instrucción de la Secretaría federal de Educación; hay que acatarla, nada más vamos a ver la modalidad de cómo seguimos incorporando la tecnología al salón con un uso regulado, pero ya sin celulares en los bolsillos de los niños”, precisó.

Indicó que, de aprobarse esta restricción, como parece ser, se deberá aprobar una ley que prohíba el uso de celulares en las escuelas, para posteriormente elaborar una guía operativa que dé a conocer los lineamientos, incluidas las sanciones para quienes incumplan con la disposición.

“Ahí nos vamos a poner de acuerdo con las y los padres de familia, a través de las mesas directivas y sociedades de padres, para que cada escuela escoja un poco cómo se hace el mecanismo de revisar que no traigan el celular”, precisó.

Dijo que, en el caso de Tamaulipas, el foro estatal se llevará a cabo el 28 de septiembre, por lo que probablemente este viernes se publicarán la invitación y la convocatoria para que figuras educativas como especialistas, directivos, docentes y, por supuesto, madres y padres de familia participen y validen la conclusión a la que se llegue.

Descartó que las comisiones de derechos humanos intervengan en contra de la posible prohibición, debido a que será una restricción que favorecería el proceso de enseñanza en las aulas. “En general, al ser un tema que salvaguarde el derecho al aprendizaje de todos los niños, está totalmente alineado. La comisión lo revisó y, desde luego, será una disposición general que adoptaremos los 32 estados”, enfatizó.

Resaltó el compromiso del Gobierno de Tamaulipas, que, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, se sumará a las disposiciones que establezcan las autoridades educativas al concluir los foros, reiterando la responsabilidad que la administración estatal tiene con la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes tamaulipecos.