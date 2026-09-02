Por Redacción

Ciudad de México, México.- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, encabezada por Jesús Esteva Medina, informa que concluyó la construcción de la calzada del Puente Rizo de Oro en Chiapas.

Dicha calzada conecta en ambos extremos con las comunidades Rizo de Oro y Zaragoza, solo falta colar la losa de concreto y tender la carpeta asfáltica.

Esta moderna obra de la ingeniería mexicana tiene una longitud total de 2.1 kilómetros, 405 metros de estructura, 1.7 km de accesos y su diseño en forma de arco mixto es único en México.

La combinación del arco de concreto y la estructura metálica de acero brinda estabilidad y resistencia a la calzada vehicular.

El puente Rizo de Oro —que registra un avance de 96.12 por ciento— mejorará significativamente la conectividad regional y reducirá los tiempos de traslado entre las regiones Frailesca y Sierra Mariscal.

Su construcción ha generado 5 mil 715 empleos y beneficiará a más de 300 mil habitantes de 10 municipios y 21 comunidades, quienes ahorrarán hasta una hora al cruzar la presa La Angostura ya que actualmente dicho recorrido lo hacen a través de pangas o chalanas.

La nueva construcción incorpora obras complementarias de drenaje y terracerías, lo que lo convierte en uno de los proyectos de infraestructura más importantes y técnicamente avanzados del sur de México.

Con una inversión de mil 810.8 millones de pesos, los trabajos de construcción iniciaron en 2023 y se prevé finalicen a finales de octubre.