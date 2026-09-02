Por Blanca Esthela Hernández D.

Río Bravo, Tamaulipas.- Con el propósito de generar propuestas y definir estrategias que contribuyan al fortalecimiento y transformación del sector agropecuario de Tamaulipas, el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, encabezó una mesa de trabajo interinstitucional para avanzar en la integración del Plan de Reconversión para el Estado de Tamaulipas.

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del Distrito de Desarrollo Rural 155 de Díaz Ordaz, en el municipio de Río Bravo, donde se contó con la participación de autoridades y representantes de instituciones vinculadas directamente con el desarrollo del campo tamaulipeco.

En esta mesa de trabajo participaron representantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), el Colegio de Ingenieros Agrónomos, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y FRICO, entre otras instancias relacionadas con el sector.

Durante el encuentro se analizaron las condiciones actuales de la producción agropecuaria y se intercambiaron propuestas orientadas a identificar alternativas técnicas y productivas que permitan atender los retos que enfrenta el campo, particularmente en la región norte del estado.

El secretario Antonio Varela Flores destacó la importancia de sumar conocimientos, capacidades técnicas y experiencia institucional para construir una estrategia de reconversión que responda a las necesidades de los productores y contribuya a impulsar una actividad agropecuaria más competitiva, sostenible y adaptada a las condiciones actuales.

“La participación coordinada de las distintas instituciones permitirá fortalecer el diagnóstico y sentar las bases para el diseño de estrategias técnicas viables, encaminadas a mejorar la productividad, aprovechar de manera eficiente los recursos disponibles y generar mejores oportunidades para las familias del campo tamaulipeco”, resaltó.

Este diálogo interinstitucional marca una pauta para continuar trabajando de manera conjunta en la construcción de un Plan de Reconversión con visión de largo plazo, que contribuya al desarrollo rural y al fortalecimiento de la producción agropecuaria en Tamaulipas.

La reunión también contó con la presencia de Ramón Rigoberto Garza Infante, titular de la SADER en Tamaulipas; Eliseo Camacho Nieto, subsecretario de Desarrollo Agrícola; Rafael Avendaño Navarro, director de Producción Agrícola; Ismael Hernández Hernández, director de Cultivos Básicos y Oleaginosas; Martín García Trejo, jefe de Distrito; Martín Espinoza Ramírez, en representación del INIFAP; Javier González Quintero, jefe de Campo, así como de diversas autoridades y representantes del sector.