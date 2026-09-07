Por Redacción

Matamoros, Tamaulipas.- En atención a un reporte del C5 respecto a un robo con violencia cometido en una tienda de conveniencia, personal de la Guardia Estatal adscrito a la Coordinación Municipal Matamoros acudió a la Zona Centro y detuvo al presunto responsable.

El ciudadano fue visto a unas calles del establecimiento afectado durante los recorridos de seguridad implementados por la Guardia Estatal.

Dado a que las características del ciudadano correspondían a las del reporte, se procedió a su inspección y se encontró entre sus pertenencias la cantidad de mil pesos en moneda nacional y un cuchillo, por lo cual fue consignado a las autoridades correspondientes.