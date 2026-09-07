Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente del Consejo Estatal de Morena en Tamaulipas, Rómulo Pérez Sánchez, respondió a las voces internas que han desestimado los procesos de selección de candidatos, aun cuando la convocatoria para alcaldes y diputados fue aplazada.

“Comprendo que pueda existir gente con desconfianza. Sin embargo, Morena está en un momento coyuntural en el que debe ser muy responsable en la ejecución de sus procesos internos. No podemos desestimar lo que la ciudadanía observa, es decir a quienes andan adelantados, en campaña abierta, usando recursos públicos y sin comulgar con los ideales del partido”, cuestionó.

Aunque no mencionó nombres, sus palabras se interpretan como una respuesta a Hugo Reséndez Silva, secretario del Ayuntamiento de Victoria, quien desde que inició el año ha manifestado públicamente su interés en la candidatura de Morena para la alcaldía.

Pero además, el secretario del Ayuntamiento de Victoria ha sido el único funcionario a quien se le atribuye promoverse con recursos públicos y el único que ha cuestionado abiertamente el método de encuestas y la intención de limitar a aspirantes en el proceso interno por parte de Morena.

Por si fuera poco, Hugo Reséndez Silva declaró recientemente que las encuestas “no dejan satisfecho a nadie” y propuso una consulta abierta a la base, además de advertir que los dirigentes no deben ser juez y parte.

Sus críticas han generado debate dentro del partido y colocaron presión sobre la dirigencia estatal.

Rómulo Pérez, también representante del Poder Ejecutivo ante el Poder Legislativo, subrayó que los aspirantes serán evaluados por la sociedad y que el partido debe garantizar que quienes abanderan las candidaturas sean los mejores perfiles.

“Desestimar los procesos internos no conviene al partido, porque lo que necesitamos es ganar elecciones constitucionales”, indicó.

Sobre el aplazamiento de la convocatoria, explicó que se derivó del informe de la presidenta Claudia Sheinbaum y de los trabajos en curso para definir las coordinaciones estatales. “Estamos en tiempo, tenemos un colchón hasta diciembre. No hay prisa si lo que queremos es hacer bien el trabajo de selección”.

Pérez refirió que en lo que Morena no tiene dudas de que “solos o acompañados vamos a dar un gran resultado en Tamaulipas”.

Con este posicionamiento, Morena busca proyectar una imagen de unidad y responsabilidad, mientras responde de manera indirecta a las críticas de Reséndez Silva y a los señalamientos externos de presuntas fracturas.