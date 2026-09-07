Por Redacción

Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizó una ceremonia luctuosa de carácter privado para rendir homenaje a dos elementos que perdieron la vida en cumplimiento del deber durante una operación en Veracruz.

Ante familiares, seres queridos, compañeras y compañeros de los agentes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, expresó el respaldo permanente de la institución a sus familias y aseguró que este acompañamiento continuará más allá de la ceremonia.

“Queremos decirles a sus familias con todo el respeto y honestidad, no están solas, aquí tienen otra familia que es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, expresó. Añadió que existe “una deuda de gratitud permanente con quienes entregan su vida protegiendo a los demás”.

Durante la ceremonia, los presentes guardaron un minuto de silencio en memoria de los agentes; se realizó el pase de lista y una salva de fusilería en su honor. Como símbolo de reconocimiento por su servicio a México, se entregó a sus familiares la Bandera Nacional.

García Harfuch recordó que Emmanuel y Luis Manuel dedicaron buena parte de su vida a servir a México y destacó que eligieron una profesión que exige mucho y que pocas veces recibe suficiente reconocimiento.

El secretario destacó que detrás de cada uniforme, encargo o comisión hay una familia que comparte los riesgos y sacrificios que implica servir en las instituciones de seguridad. Señaló que la pérdida de un compañero alcanza a toda la corporación y, al mismo tiempo, obliga a quienes continúan en servicio, sin importar el área en la que se desempeñen, a ser mejores y a seguir el ejemplo de quienes entregaron la vida en cumplimiento de su deber.

Explicó que ambos agentes se encontraban en Veracruz realizando labores de investigación para localizar a personas que habían sido privadas de la libertad. “No estaban ahí por casualidad, no estaban ahí buscando un reconocimiento, estaban ahí haciendo su trabajo, tratando de salvar la vida de otras personas”, señaló.

Como resultado de la operación, las dos víctimas que buscaban fueron liberadas y regresaron con vida con sus familias. Al referirse al significado de esta labor, el secretario afirmó: “Nuestro trabajo no es en vano, dos personas regresaron con vida con sus familias, dos personas recuperaron a sus seres queridos”.

Asimismo, reconoció a las y los elementos que estuvieron presentes durante la agresión y que, pese a haber visto caer a sus compañeros, tuvieron la fortaleza para continuar con la misión.

El secretario aseguró que “la muerte de Emmanuel y Luis Manuel no quedará impune, esa es una promesa que hace toda la Secretaría de Seguridad. Encontraremos a los responsables, vamos a detenerlos y llevarlos ante la justicia, por sus familias, por sus compañeros y principalmente por nuestro país”.

Durante su mensaje, García Harfuch llamó a las y los integrantes de la institución a transformar el dolor por la pérdida de sus compañeros en mayor compromiso con la misión que desempeñan.

Finalmente, reiteró que “tenemos la obligación de hacer más porque estamos vivos en nombre de los compañeros que entregaron la vida luchando contra el crimen y salvando a otros, hoy esta obligación tiene dos nombres, Emmanuel Santamaría y Luis Manuel Castillo”, señaló.

Al concluir, agradeció a ambos agentes su servicio y valor: “Gracias por su servicio, gracias por su valor, gracias por cumplir hasta el último momento”, dijo García Harfuch en el evento luctuoso.