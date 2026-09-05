Por Redacción

El Mante, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través de la Fiscalía de Distrito Mante y el Agente del Ministerio Público, con base en los elementos de prueba aportados, obtuvo de un Tribunal de Enjuiciamiento una condena de 10 años de prisión en contra de Jorge Arturo “N”, por el delito de abuso sexual, cometido en agravio de una persona menor de edad.

Tras el análisis de los elementos de prueba, la autoridad judicial acreditó la responsabilidad penal del sentenciado por hechos ocurridos el 11 de mayo de 2024, cuando la víctima tenía 13 años de edad.

Los hechos se registraron en un domicilio de Xicoténcatl, Tamaulipas, donde el ahora sentenciado realizó tocamientos a la menor.

Además de la pena privativa de la libertad, la autoridad judicial determinó imponer el pago de 11 mil 731 pesos por concepto de multa, así como la obligación de ofrecer una disculpa pública.

Con este resultado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de procurar justicia para las víctimas de delitos sexuales, particularmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, así como de llevar ante la justicia a quienes atenten contra su integridad y seguridad, evitando que estos hechos queden impunes, indicó la dependencia.